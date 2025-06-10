Нічна атака дронів на Одесу: ворог поцілив у пологовий будинок

Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками на Одесу пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю