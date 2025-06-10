Нічна атака дронів на Одесу: ворог поцілив у пологовий будинок
Київ • УНН
російські дрони атакували Одесу, пошкодивши пологовий будинок, станцію швидкої допомоги та житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав, пацієнтів евакуювали.
Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками на Одесу пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.
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За його словами, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю
У свою чергу керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі.
"Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися", - розповів Кіпер.
Нагадаємо
Вночі 10 червня в Одесі пролунали вибухи. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.
Вибухи в Києві: ракета та падіння дрона в Деснянському районі10.06.25, 02:09 • 11612 переглядiв