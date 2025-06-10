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Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
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Нічна атака дронів на Одесу: ворог поцілив у пологовий будинок

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

російські дрони атакували Одесу, пошкодивши пологовий будинок, станцію швидкої допомоги та житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав, пацієнтів евакуювали.

Нічна атака дронів на Одесу: ворог поцілив у пологовий будинок

Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками на Одесу пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю

- написав Труханов.

У свою чергу керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі.

"Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися", - розповів Кіпер.

Нагадаємо

Вночі 10 червня в Одесі пролунали вибухи. Ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Вибухи в Києві: ракета та падіння дрона в Деснянському районі10.06.25, 02:09 • 11612 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаУНН-Одеса
Кіпер Олег Олександрович
Одеса
Tesla
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