Ночная атака дронов на Одессу: враг попал в родильный дом
Киев • УНН
российские дроны атаковали Одессу, повредив родильный дом, станцию скорой помощи и жилые дома. К счастью, никто не пострадал, пациентов эвакуировали.
В результате ночной атаки ударными беспилотниками на Одессу повреждена административная часть роддома. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.
Детали
По его словам, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью
В свою очередь руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пожары.
"В частности, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома. Относительно роддома: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться", - рассказал Кипер.
Напомним
Ночью 10 июня в Одессе прозвучали взрывы. Враг атаковал город ударными беспилотниками.
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