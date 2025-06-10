Ночная атака дронов на Одессу: враг попал в родильный дом

В результате ночной атаки ударными беспилотниками на Одессу повреждена административная часть роддома. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует УНН.

По его словам, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью