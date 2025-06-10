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Взрывы в Киеве: ракета и падение дрона в Деснянском районе

Киев • УНН

 • 406 просмотра

В ночь на 10 июня в Киеве прогремели взрывы. Воздушные силы сообщили о вражеской ракете, а мэр Кличко заявил о падении дрона в Деснянском районе.

Взрывы в Киеве: ракета и падение дрона в Деснянском районе

В Киеве в ночь на вторник, 10 июня, прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщает УНН.

Детали

По данным Воздушных сил (ВС), на столицу была направлена вражеская ракета.

Киев! Подлетает ракета!

- отметили в ВС.

ОР 2:06 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по предварительной информации в Деснянском районе столицы упал дрон.

Экстренные службы направляются на место

- написал Кличко.

Об угрозе баллистики ранее сообщали мониторинговые ресурсы. В ВС предупредили о нескольких группах вражеских шахедов, направлявшихся в направлении Борисполя и Броваров.

Напомним

Ночью 10 июня в Одессе прогремели взрывы. Городской голова призвал жителей находиться в безопасных местах, поскольку враг атакует город ударными беспилотниками.

Впоследствии СМИ стало известно, что враг попал по одесскому роддому.

США: рф готовит мощный удар по Украине в качестве мести за операцию "Паутина" - Reuters08.06.25, 08:17 • 19288 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Борисполь
Виталий Кличко
Бровары
Киев
Tesla
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