Взрывы в Киеве: ракета и падение дрона в Деснянском районе
Киев • УНН
В ночь на 10 июня в Киеве прогремели взрывы. Воздушные силы сообщили о вражеской ракете, а мэр Кличко заявил о падении дрона в Деснянском районе.
В Киеве в ночь на вторник, 10 июня, прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщает УНН.
Детали
По данным Воздушных сил (ВС), на столицу была направлена вражеская ракета.
Киев! Подлетает ракета!
ОР 2:06 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по предварительной информации в Деснянском районе столицы упал дрон.
Экстренные службы направляются на место
Об угрозе баллистики ранее сообщали мониторинговые ресурсы. В ВС предупредили о нескольких группах вражеских шахедов, направлявшихся в направлении Борисполя и Броваров.
Напомним
Ночью 10 июня в Одессе прогремели взрывы. Городской голова призвал жителей находиться в безопасных местах, поскольку враг атакует город ударными беспилотниками.
Впоследствии СМИ стало известно, что враг попал по одесскому роддому.
США: рф готовит мощный удар по Украине в качестве мести за операцию "Паутина" - Reuters08.06.25, 08:17 • 19288 просмотров