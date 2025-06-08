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США: рф готовит мощный удар по Украине в качестве мести за операцию "Паутина" - Reuters

Киев • УНН

 • 2350 просмотра

Соединенные Штаты считают, что россия готовит многосторонний удар по Украине, вероятно, с использованием ракет и беспилотников. Целью могут стать правительственные здания и оборонные предприятия.

США: рф готовит мощный удар по Украине в качестве мести за операцию "Паутина" - Reuters

В Соединенных Штатах Америки считают, что угрозы российского диктатора владимира путина отомстить Украине за операцию "Паутина" еще не осуществились. Вместо этого кремль готовит мощный, многосторонний удар по Украине, сообщили Reuters неназванные официальные лица США, информирует УНН.

Детали

По словам одного из источников издания, "полный" ответ россии ожидается в течение нескольких дней. Другой собеседник отметил, что возмездие, вероятно, будет включать различные виды воздушных средств, включая ракеты и беспилотники.

Атака москвы будет "асимметричной" - то есть ее цели и характер не будут зеркальным ответом на действия Украины

- цитирует СМИ неназванного американского чиновника.

Авторы со ссылкой на западный дипломатический источник указывают, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, скорее всего, усилится ударами по символическим украинским целям - таким как правительственные здания, пытаясь послать четкое сообщение Киеву.

Другой высокопоставленный западный дипломат предсказывает сокрушительное нападение со стороны москвы.

Это будет грандиозным, жестоким и неумолимым. Но украинцы - храбрые люди

- сказал он.

Спецоперация "Паутина": рф понадобятся годы на замену утраченных бомбардировщиков - Reuters07.06.25, 14:55 • 4146 просмотров

В свою очередь эксперт по россии в Фонде Карнеги за международный мир Майкл Кофман ожидает, что москва попытается наказать Службу безопасности Украины за операцию "Паутина" и может применить баллистические ракеты средней дальности для атаки.

"Скорее всего, они попытаются нанести ответный удар на Офис (СБУ - ред.) или другие здания управления региональной разведки", - сказал аналитик.

Он также не исключил, что россия также может атаковать украинские оборонные производственные центры. При этом Кофман добавил, что "в целом, способность россии существенно усилить удары по сравнению с тем, что она уже делает - и пытается сделать в течение последнего месяца - достаточно ограничена".

Напомним

1 июня в россии массово горела стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили более полутора лет.

Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США.

"Теперь будет удар": Трамп заявил, что Украина сама спровоцировала обстрелы рф07.06.25, 06:58 • 5040 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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