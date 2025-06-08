США: рф готує потужний удар по Україні як помсту за операцію "Павутина" - Reuters

У Сполучених Штатах Америки вважають, що погрози російського диктатора володимира путіна помститися Україні за операцію "Павутина" ще не здійснилися. Натоімсть кремль готує потужний, багатосторонній удар по Україні, повідомили Reuters неназвані офіційні особи США, інформує УНН.

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За словами одного з джерел видання, "повна" відповідь росії очікується протягом декількох днів. Інший співбесідник зазначив, що відплата, ймовірно, включатиме різні види повітряних засобів, включаючи ракети та безпілотники.

Атака москви буде "асиметричною" - тобто її цілі та характер не будуть дзеркальною відповіддю на дії України - цитує ЗМІ неназваного американського посадовця.

Автори з посиланням на західне дипломатичне джерело вказують, що хоча відповідь Росії, можливо, вже почалася, вона, швидше за все, посилиться ударами по символічних українських цілях - таких як урядові будівлі, намагаючись надіслати чітке повідомлення Києву.

Інший високопоставлений західний дипломат передбачає нищівний напад з боку москви.

Це буде грандіозним, жорстоким і невблаганним. Але українці - хоробрі люди - сказав він.

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У свою чергу експерт з росії у Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман очікує, що москва спробує покарати Службу безпеки України за операцію "Павутиння" і може застосувати балістичні ракети середньої дальності для атаки.

"Швидше за все, вони спробують завдати удару у відповідь на Офіс (СБУ - ред.) або інші будівлі управління регіональної розвідки", - сказав аналітик.

Він також не виключив, що росія також може атакувати українські оборонні виробничі центри. При цьому Кофман додав, що "загалом, здатність росії істотно посилити удари порівняно з тим, що вона вже робить - і намагається зробити протягом останнього місяця - досить обмежена".

Нагадаємо

1 червня у росії масово палала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".

В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували понад півтора роки.

Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США.

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