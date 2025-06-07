Спецоперация "Паутина": рф понадобятся годы на замену утраченных бомбардировщиков - Reuters

россии понадобятся годы, чтобы заменить бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, которые были поражены в результате операции Службы безопасности Украины "Паутина". Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на экспертов, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, спутниковые фотографии аэродромов в сибири и на крайнем севере россии демонстрируют значительные повреждения от атак, несколько самолетов полностью сгорели, хотя существуют противоречивые версии относительно общего количества уничтоженных или поврежденных самолетов.

Так, например, по оценкам США было поражено 20 самолетов, и около 10 уничтожено, что отличается от того, что говорил Президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время в россии отрицали об уничтожении самолетов, заявив, что они были лишь повреждены, а их планируют восстановить, однако военные блогеры говорят о потере или серьезных повреждениях около десятка самолетов, обвиняя командиров в халатности.

Эксперт по авиации Джастин Бронк отмечает, что уничтожение самолетов не будут иметь серьезного влияния на ядерный ударный потенциал россии, который по большей части состоит из ракет наземного и подводного базирования, однако, по его словам, бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 были частью флота дальней авиации, который россия использовала в течение всей войны для обстрела обычными ракетами украинских городов, оборонных заводов, военных баз, объектов энергетической инфраструктуры и других целей.

"В начале своего вторжения в Украину в 2022 году россия имела флот из 50-60 Ту-95МС и 60 Ту-22М3, а также около 20 тяжелых бомбардировщиков Ту-160М с ядерными ракетами типа Blackjack", - отметил эксперт.

По его оценке, россия потеряла более 10% от общего количества самолетов Ту-95МС и Ту-22М3, принимая во внимание атаки минувших выходных и потерю нескольких самолетов в начале войны - один самолет был сбит, а другие были подбиты на земле.

"Эти потери будут оказывать значительное давление на ключевые российские силы, которые уже работали на максимальной мощности", - сказал Бронк.

Аэрокосмический эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри отмечает, что заменить эти самолеты будет не просто.

"Это самолеты, которые были разработаны в советское время и уже десятилетиями не производятся, хотя существующие самолеты были модернизированы в течение многих лет. Строительство новых подобных самолетов является маловероятным, и неясно, имеет ли россия пригодные для использования запасные планера обоих типов. Западные санкции против россии направлены на ограничение импорта таких компонентов, как микропроцессоры, которые являются жизненно важными для систем авионики, хотя москва пока что сравнительно успешно находит альтернативные источники", - добавляет Бронк.

На этом фоне москва, как указано, делает ставку на модернизацию тяжелых бомбардировщиков Ту-160.

"Даже если кремль попытается ускорить работу над перспективным авиационным комплексом дальней авиации, у него банально нет для этого возможностей", - заявил Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых.

Напомним

В россии массово загорелись аэродромы стратегической авиации в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина". По предварительным данным, потери российской авиации уже превышают 2 миллиарда долларов.

Washington Post со ссылкой на свои источники в разведке сообщало, что пока линия фронта внутри Украины, где пытается давить армия рф, остается "адским ландшафтом беспилотников", украинские спецслужбы готовят скоординированные действия против военных сил противника глубоко внутри россии. Вслед за операцией "Паутина", возможны другие сложные удары.

Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, готовили более полутора года.

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