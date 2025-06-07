Зеленский: российские водители грузовиков не знали о роли в спецоперации "Паутина"
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что водители грузовиков не знали о перевозке дронов во время операции "Паутина". СБУ использовала исключительно украинское оружие.
Во время операции Службы безопасности Украины "Паутина", российские водители грузовиков, доставившие дроны, не знали, что перевозят. Украина применяла исключительно собственное оружие, без использования оборудования союзников. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, пишет УНН.
Детали
"Они (водители грузовиков - ред.) ничего не знали. Они просто выполняли свою работу", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинские спецслужбы использовали только украинское оружие и не применяли оборудование из арсенала союзников.
"Я очень хотел, чтобы мы использовали только то, что мы производим, и чтобы разграничение было очень четким", - добавил Зеленский.
Напомним
В россии массово загорелись аэродромы стратегической авиации в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина". По предварительным данным, потери российской авиации уже превышают 2 миллиарда долларов.
Washington Post со ссылкой на свои источники в разведке сообщало, что пока линия фронта внутри Украины, где пытается давить армия рф, остается "адским ландшафтом беспилотников", украинские спецслужбы готовят скоординированные действия против военных сил противника глубоко внутри россии. Вслед за операцией "Паутина", возможны другие сложные удары.
Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, готовили более полутора лет.