Зеленський: російські водії вантажівок не знали про роль у спецоперації "Павутина"
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що водії вантажівок не знали про перевезення дронів під час операції "Павутина". СБУ використовувала виключно українську зброю.
Під час операції Служби безпеки України "Павутина", російські водії вантажівок, які доставили дрони, не знали, що перевозять. Україна застосовувала виключно власну зброю, без використання обладнання союзників. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, пише УНН.
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"Вони (водії вантажівок - ред.) нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що українські спецслужби використовували лише українську зброю і не застосовували обладнання з арсеналу союзників.
"Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що ми виробляємо, і щоб розмежування було дуже чітким", - додав Зеленський.
Нагадаємо
У росії масово запалали аеродроми стратегічної авіації внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина". За попередніми даними, втрати російської авіації вже перевищують 2 мільярди доларів.
Washington Post із посиланням на свої джерела у розвідці повідомляло, що поки лінія фронту всередині України, де намагається тиснути армія рф, залишається "пекельним ландшафтом безпілотників", українські спецслужби готують скоординовані дії проти військових сил противника глибоко всередині росії. Вслід за операцією "Павутина", можливі інші складні удари.
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки.