Вибухи в Києві: ракета та падіння дрона в Деснянському районі
Київ • УНН
У ніч на 10 червня в Києві пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про ворожу ракету, а мер Кличко заявив про падіння дрона в Деснянському районі.
У Києві в ніч на вівторок, 10 червня, пролунало кілька потужних вибухів. Про це повідомляє УНН.
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За даними Повітряних сил (ПС), на столицю було направлено ворожу ракету.
Київ! Підлітає ракета!
ОР 2:06 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією в Деснянському районі столиці впав дрон.
Екстрені служби прямують на місце
Про загрозу балістики раніше повідомляли моніторингові ресурси. До у ПС попередили про декілька груп ворожих шахедів, що прямували в напрямку Борисполя та Броварів.
Нагадаємо
Вночі 10 червня в Одесі пролунали вибухи. Міський голова закликав мешканців перебувати в безпечних місцях, оскільки ворог атакує місто ударними безпілотниками.
Згодом ЗМІ стало відомо, що ворог поцілив по одеському пологовому будинку.
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