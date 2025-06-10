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Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
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У Києві горить житловий будинок після масованої атаки дронів: є постраждалі

Київ • УНН

 • 3726 перегляди

Вночі 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. У Шевченківському районі горить житловий будинок, є постраждала, уламки впали в різних районах міста.

У Києві горить житловий будинок після масованої атаки дронів: є постраждалі

Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ в ніч на вівторок, 10 червня, у Шевченківському районі столиці горить житловий будинок. Про це повідомив керівник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, є постраждала жінка, їй надають допомогу.

Також Ткаченко розповів, що у Голосіівському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про задимлення в нежитловій забудові у Дніпровському районі столиці.

В Оболонському пожежа в нежитловій будівлі. ... У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці

- написав Кличко.

Він додав, що у Дарницькому районі, попередньо, уламки впали на приватний будинок.

О 3:32 мер Києва повідомив, що у Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку. Також пожежа зайнялася в житловому масиві в Оболонському районі.

Нагадаємо

У ніч на 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.

США: рф готує потужний удар по Україні як помсту за операцію "Павутина" - Reuters08.06.25, 08:17 • 19363 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Кличко Віталій Володимирович
Kyiv
Tesla
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