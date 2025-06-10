У Києві горить житловий будинок після масованої атаки дронів: є постраждалі

Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ в ніч на вівторок, 10 червня, у Шевченківському районі столиці горить житловий будинок. Про це повідомив керівник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

За його словами, є постраждала жінка, їй надають допомогу.

Також Ткаченко розповів, що у Голосіівському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про задимлення в нежитловій забудові у Дніпровському районі столиці.

В Оболонському пожежа в нежитловій будівлі. ... У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці