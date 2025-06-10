У Києві горить житловий будинок після масованої атаки дронів: є постраждалі
Київ • УНН
Вночі 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. У Шевченківському районі горить житловий будинок, є постраждала, уламки впали в різних районах міста.
Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ в ніч на вівторок, 10 червня, у Шевченківському районі столиці горить житловий будинок. Про це повідомив керівник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
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За його словами, є постраждала жінка, їй надають допомогу.
Також Ткаченко розповів, що у Голосіівському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про задимлення в нежитловій забудові у Дніпровському районі столиці.
В Оболонському пожежа в нежитловій будівлі. ... У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці
Він додав, що у Дарницькому районі, попередньо, уламки впали на приватний будинок.
О 3:32 мер Києва повідомив, що у Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку. Також пожежа зайнялася в житловому масиві в Оболонському районі.
Нагадаємо
У ніч на 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.
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