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Київ під масованою атакою дронів: є поранені, палають автівки

Київ • УНН

 • 10035 перегляди

У ніч на 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.

Київ під масованою атакою дронів: є поранені, палають автівки

Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ в ніч на вівторок, 10 червня, є пошкодження житлових будинків і пожежі. Про це повідомив керівник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворожі дрони атакують одночасно кілька районів міста. Працює ППО.

Наразі є інформація про низку локацій з фіксацією падіння уламків збитих цілей, пошкоджень внаслідок російської атаки: Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський райони

- розповів Ткаченко.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Дарницький, Шевченківський та Оболонський райони міста.

Кілька ворожих БпЛА заходять на центр столиці. Не покидайте укриттів!

- написав Кличко.

Згодом він розповів, що у Шевченківському районі палають автівки.

"В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл. Екстрені служби прямують. Також виклик медиків у Подільський район. Перебувайте в укриттях! Масована атака на столицю триває", - резюмував Кличко.

Нагадаємо

У Києві в ніч на вівторок, 10 червня, пролунало кілька потужних вибухів. За даними Повітряних сил (ПС), на столицю було направлено ворожу ракету.

Нічна атака дронів на Одесу: ворог поцілив у пологовий будинок10.06.25, 02:31 • 1328 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Кличко Віталій Володимирович
Kyiv
Tesla
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