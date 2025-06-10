Київ під масованою атакою дронів: є поранені, палають автівки
Київ • УНН
У ніч на 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.
Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ в ніч на вівторок, 10 червня, є пошкодження житлових будинків і пожежі. Про це повідомив керівник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
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За його словами, ворожі дрони атакують одночасно кілька районів міста. Працює ППО.
Наразі є інформація про низку локацій з фіксацією падіння уламків збитих цілей, пошкоджень внаслідок російської атаки: Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський райони
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Дарницький, Шевченківський та Оболонський райони міста.
Кілька ворожих БпЛА заходять на центр столиці. Не покидайте укриттів!
Згодом він розповів, що у Шевченківському районі палають автівки.
"В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл. Екстрені служби прямують. Також виклик медиків у Подільський район. Перебувайте в укриттях! Масована атака на столицю триває", - резюмував Кличко.
Нагадаємо
У Києві в ніч на вівторок, 10 червня, пролунало кілька потужних вибухів. За даними Повітряних сил (ПС), на столицю було направлено ворожу ракету.
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