Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили
Киев • УНН
В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.
В результате массированной вражеской атаки на Киев в ночь на вторник, 10 июня, есть повреждения жилых домов и пожары. Об этом сообщил руководитель столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, вражеские дроны атакуют одновременно несколько районов города. Работает ПВО.
Сейчас есть информация о ряде локаций с фиксацией падения обломков сбитых целей, повреждений в результате российской атаки: Деснянский, Шевченковский, Подольский, Дарницкий, Оболонский районы
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий, Шевченковский и Оболонский районы города.
Несколько вражеских БПЛА заходят на центр столицы. Не покидайте укрытий!
Впоследствии он рассказал, что в Шевченковском районе горят автомобили.
"В Оболонском обломки БПЛА упали на территорию одной из школ. Экстренные службы направляются. Также вызов медиков в Подольский район. Находитесь в укрытиях! Массированная атака на столицу продолжается", - резюмировал Кличко.
Напомним
В Киеве в ночь на вторник, 10 июня, прозвучало несколько мощных взрывов. По данным Воздушных сил (ВС), на столицу была направлена вражеская ракета.
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