Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили

Не только зэков: оккупанты бросают на фронт "военную комендатуру лнр" из-за нехватки живой силы 9 июня, 15:14 • 10323 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера 9 июня, 15:28 • 36275 просмотра

Скандальный иск развалился: Балдони проиграл дело против Лайвли и Рейнольдса на $400 млн 9 июня, 17:55 • 8964 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже 18:25 • 16069 просмотра