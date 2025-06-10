Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 21741 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 63233 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 58409 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 56261 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 105972 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 45016 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 41393 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 127595 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 91984 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 46698 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.2м/с
68%
755мм
Популярные новости

Не только зэков: оккупанты бросают на фронт "военную комендатуру лнр" из-за нехватки живой силы

9 июня, 15:14 • 10323 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 36275 просмотра

Скандальный иск развалился: Балдони проиграл дело против Лайвли и Рейнольдса на $400 млн

9 июня, 17:55 • 8964 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

18:25 • 16069 просмотра

Убийство матери и дочери из Украины в Бельгии: сын погибшей заявил, что пошел на преступление из-за бытовой ссоры

18:43 • 12596 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 105972 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 138254 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 127595 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 146748 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 133469 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

18:25 • 16093 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 36296 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 70763 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 88293 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 07:12 • 91984 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили

Киев • УНН

 • 8254 просмотра

В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.

Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили

В результате массированной вражеской атаки на Киев в ночь на вторник, 10 июня, есть повреждения жилых домов и пожары. Об этом сообщил руководитель столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, вражеские дроны атакуют одновременно несколько районов города. Работает ПВО.

Сейчас есть информация о ряде локаций с фиксацией падения обломков сбитых целей, повреждений в результате российской атаки: Деснянский, Шевченковский, Подольский, Дарницкий, Оболонский районы

- рассказал Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий, Шевченковский и Оболонский районы города.

Несколько вражеских БПЛА заходят на центр столицы. Не покидайте укрытий!

- написал Кличко.

Впоследствии он рассказал, что в Шевченковском районе горят автомобили.

"В Оболонском обломки БПЛА упали на территорию одной из школ. Экстренные службы направляются. Также вызов медиков в Подольский район. Находитесь в укрытиях! Массированная атака на столицу продолжается", - резюмировал Кличко.

Напомним

В Киеве в ночь на вторник, 10 июня, прозвучало несколько мощных взрывов. По данным Воздушных сил (ВС), на столицу была направлена вражеская ракета.

Ночная атака дронов на Одессу: враг попал в родильный дом10.06.25, 02:31 • 834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9