В Киеве горит жилой дом после массированной атаки дронов: есть пострадавшие

В результате массированной вражеской атаки на Киев в ночь на вторник, 10 июня, в Шевченковском районе столицы горит жилой дом. Об этом сообщил руководитель столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

По его словам, есть пострадавшая женщина, ей оказывают помощь.

Также Ткаченко рассказал, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о задымлении в нежилой застройке в Днепровском районе столицы.

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