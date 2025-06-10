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В Киеве горит жилой дом после массированной атаки дронов: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 3054 просмотра

Ночью 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. В Шевченковском районе горит жилой дом, есть пострадавшая, обломки упали в разных районах города.

В Киеве горит жилой дом после массированной атаки дронов: есть пострадавшие

В результате массированной вражеской атаки на Киев в ночь на вторник, 10 июня, в Шевченковском районе столицы горит жилой дом. Об этом сообщил руководитель столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, есть пострадавшая женщина, ей оказывают помощь.

Также Ткаченко рассказал, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о задымлении в нежилой застройке в Днепровском районе столицы.

В Оболонском пожар в нежилом здании. ... В Подольском и Дарницком районах падение обломков на открытой местности. Одному пострадавшему в Дарницком районе медики оказали помощь на месте

- написал Кличко.

Он добавил, что в Дарницком районе, предварительно, обломки упали на частный дом.

В 3:32 мэр Киева сообщил, что в Шевченковском районе горит балкон в жилом доме. Также пожар занялся в жилом массиве в Оболонском районе.

Напомним

В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.

США: рф готовит мощный удар по Украине в качестве мести за операцию "Паутина" - Reuters08.06.25, 08:17 • 19359 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
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