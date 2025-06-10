Ночная атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, 9 раненых: показали последствия

Одесса ночью подверглась атаке рф более десятком дронов, количество погибших возросло до 2, известно о еще 9 пострадавших, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, показав последствия, пишет УНН.

По данным следствия, в ночь на 10 июня вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 10 БПЛА.

В результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пятеро женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс