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Ночная атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, 9 раненых: показали последствия

Киев • УНН

 • 11065 просмотра

Ночью 10 июня российские войска атаковали Одессу дронами, в результате чего погибли двое мужчин и девять получили ранения. Повреждены жилые дома, больницы, вокзал и другая инфраструктура.

Ночная атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, 9 раненых: показали последствия

Одесса ночью подверглась атаке рф более десятком дронов, количество погибших возросло до 2, известно о еще 9 пострадавших, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь на 10 июня вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 10 БПЛА.

В результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пятеро женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс

- сообщили в прокуратуре.

Повреждены, как отмечается, жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Сломать украинцев террором не получится": Ермак прокомментировал ночные атаки россиян на Киев и Одессу10.06.25, 04:47 • 3668 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Генеральный прокурор Украины
Одесса
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