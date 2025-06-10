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россия повредила Софийский собор и Одесскую киностудию во время ночной атаки - министр

Киев • УНН

 • 314 просмотра

В результате ночной атаки рф поврежден Софийский собор в Киеве и Одесская киностудия. Разрушен карниз собора, повреждены павильоны киностудии и декорации к фильму.

россия повредила Софийский собор и Одесскую киностудию во время ночной атаки - министр

В результате ночной атаки рф поврежден Софийский собор в Киеве и Одесская киностудия в Одессе, сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий во вторник в Facebook, пишет УНН.

Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве – святыня, пережившая столетия и символизирующая рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения.

- написал Точицкий.

Министр подчеркнул: этот храм XI века – это душа всей Украины.

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Агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие. Ночью пострадала Одесская киностудия – место, где творилось украинское кино. Повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" – национальному проекту о самом известном украинском режиссере

- сообщил Точицкий.

"россия воюет не только с нашими городами – она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего", - подчеркнул министр.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКультура
Одесса
Киев
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