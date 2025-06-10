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Массированная ночная атака рф на Киев затронула 7 районов: показали последствия

Киев • УНН

 • 4484 просмотра

Ночью 10 июня Киев подвергся массированной атаке. В 7 районах столицы зафиксированы пожары, разрушения, повреждения инфраструктуры, пострадали 4 человека, среди них полицейский.

Массированная ночная атака рф на Киев затронула 7 районов: показали последствия

В ночь на 10 июня Киев подвергся очередной массированной российской атаке, зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в 7 разных районах столицы, пострадали 4 человека, сообщили во вторник в ГСЧС Украины и Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, 10 июня вооруженные силы рф осуществили массированную воздушную атаку на столицу. "В результате пострадали 4 человека, среди которых работник полиции", - говорится в сообщении.

Массированная атака на Киев: уже четверо раненых10.06.25, 06:35 • 4020 просмотров

По данным ГСЧС и прокуратуры, последствия атаки рф зафиксировали в 7 районах Киева:

  • Дарницкий - зафиксировано попадание в жилой дом, пожары возле общежития, в парке, сгорели автомобили во дворах. Горел трехэтажный жилой дом. Повреждена железная дорога;
    • Оболонский - возник пожар в многоэтажке, значительные повреждения получили квартиры. Повреждены десятки припаркованных рядом автомобилей. Также продолжается ликвидация возгораний складских помещений;
      • Шевченковский - зафиксирован ряд попаданий, поврежден продуктовый рынок. Продолжается ликвидация пожара в недействующем сооружении;
        • Голосеевский - обломки упали на территории храма, повреждены верхние этажи бизнес-центра;
          • Соломенский - возгорание обломков на крыше 16-этажки, поврежден частный дом и крыша 16-этажки;
            • Деснянский - горели авто во дворе, пожар ликвидирован;
              • Подольский - падение обломков дронов возле АЗС, возгорание нежилых помещений.

                Всего к ликвидации последствий российского обстрела привлечены 441 спасатель и 102 единицы техники ГСЧС.

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                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                ВойнаКиев
                Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
                Киев
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