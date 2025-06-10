Массированная ночная атака рф на Киев затронула 7 районов: показали последствия

В ночь на 10 июня Киев подвергся очередной массированной российской атаке, зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в 7 разных районах столицы, пострадали 4 человека, сообщили во вторник в ГСЧС Украины и Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, 10 июня вооруженные силы рф осуществили массированную воздушную атаку на столицу. "В результате пострадали 4 человека, среди которых работник полиции", - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС и прокуратуры, последствия атаки рф зафиксировали в 7 районах Киева:

Дарницкий - зафиксировано попадание в жилой дом, пожары возле общежития, в парке, сгорели автомобили во дворах. Горел трехэтажный жилой дом. Повреждена железная дорога;

Оболонский - возник пожар в многоэтажке, значительные повреждения получили квартиры. Повреждены десятки припаркованных рядом автомобилей. Также продолжается ликвидация возгораний складских помещений;

Шевченковский - зафиксирован ряд попаданий, поврежден продуктовый рынок. Продолжается ликвидация пожара в недействующем сооружении;

Голосеевский - обломки упали на территории храма, повреждены верхние этажи бизнес-центра;

Соломенский - возгорание обломков на крыше 16-этажки, поврежден частный дом и крыша 16-этажки;

Деснянский - горели авто во дворе, пожар ликвидирован;

Подольский - падение обломков дронов возле АЗС, возгорание нежилых помещений.

Всего к ликвидации последствий российского обстрела привлечены 441 спасатель и 102 единицы техники ГСЧС.

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