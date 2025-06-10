Массированная атака на Киев: уже четверо раненых

В результате массированной вражеской атаки на Киев в ночь на 10 июня ранены четыре человека. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, информирует УНН.

Он уточнил, что все пострадавшие медики госпитализировали.

В свою очередь руководитель столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что в результате атаки повреждения получили 7 из 10 районов столицы.

Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели автомобили и складские помещения