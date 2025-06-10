Массированная атака на Киев: уже четверо раненых
Киев • УНН
В результате массированной атаки на Киев в ночь на 10 июня ранены четыре человека. Повреждения получили 7 из 10 районов столицы, есть разрушения и пожары.
В результате массированной вражеской атаки на Киев в ночь на 10 июня ранены четыре человека. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что все пострадавшие медики госпитализировали.
В свою очередь руководитель столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что в результате атаки повреждения получили 7 из 10 районов столицы.
Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели автомобили и складские помещения
Он добавил, что понадобится время, чтобы устранить последствия атаки, "но город работает, все службы на местах, реагируют оперативно".
Напомним
В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.
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