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Массированная атака на Киев: уже четверо раненых

Киев • УНН

 • 514 просмотра

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 10 июня ранены четыре человека. Повреждения получили 7 из 10 районов столицы, есть разрушения и пожары.

Массированная атака на Киев: уже четверо раненых

В результате массированной вражеской атаки на Киев в ночь на 10 июня ранены четыре человека. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что все пострадавшие медики госпитализировали.

В свою очередь руководитель столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что в результате атаки повреждения получили 7 из 10 районов столицы.

Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели автомобили и складские помещения

- констатировал Ткаченко.

Он добавил, что понадобится время, чтобы устранить последствия атаки, "но город работает, все службы на местах, реагируют оперативно".

Напомним

В ночь на 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. Обломки упали в Деснянском, Шевченковском, Подольском, Дарницком и Оболонском районах, есть раненые, повреждения и пожары.

"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу10.06.25, 06:15 • 9004 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
Tesla
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