Масована атака на Київ: вже четверо поранених

Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ у ніч на 10 червня поранено чотирьох людей. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко, інформує УНН.

Він уточнив, що всіх постраждалих медики госпіталізували.

У свою чергу керівник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали 7 із 10 районів столиці.

Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення