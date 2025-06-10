Масована атака на Київ: вже четверо поранених
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 10 червня поранено чотирьох людей. Пошкоджень зазнали 7 із 10 районів столиці, є руйнування та пожежі.
Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ у ніч на 10 червня поранено чотирьох людей. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко, інформує УНН.
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Він уточнив, що всіх постраждалих медики госпіталізували.
У свою чергу керівник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали 7 із 10 районів столиці.
Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення
Він додав, що знадобиться час, щоб усунути наслідки атаки, "але місто працює, всі служби на місцях, реагують оперативно".
Нагадаємо
У ніч на 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. Уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах, є поранені, пошкодження та пожежі.
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