"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

росія як завжди ставить на кількість дронів і планує продовжувати війну стільки, скільки їм це дозволятимуть. Про це, коментуючи нічні ворожі атаки на Київ та Одесу, написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

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За його прогнозом, паралельно росія намагатиметься виправдовувати свій терор цивільного населення України "помилками Заходу та розширенням НАТО, і що росію не чують".

Уникати санкцій москва планує через імітацію дипломатії - прогнозує Коваленко.

На його переконання, кожна така атака лише демонструє слабкість західних позицій в нинішньому світі.

"Це міна, яка призведе до великої війни в Європі за участі багатьох автократичних країн, бо слабка позиція завжди породжує бажання нею скористатися. І це вже давно питання не про Україну", - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу є загиблий, щонайменше четверо поранених. Зруйновано житлові будинки, адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги та пошкоджено карети швидкої.

Також вночі 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. У Шевченківському районі горить житловий будинок, є постраждала, уламки впали в різних районах міста.

Україна наполягає на повному припиненні вогню, включно з фронтом і повітрям - Коваленко