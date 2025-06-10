"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 32414 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 90565 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 66768 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 63778 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 117407 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 46817 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 42675 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 132870 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 93792 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 46926 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
75%
756мм
Популярнi новини

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 23740 перегляди

Вбивство матері і доньки з України у Бельгії: син загиблої заявив, що пішов на злочин через побутову сварку

9 червня, 18:43 • 18174 перегляди

Вибухи в Києві: ракета та падіння дрона в Деснянському районі

23:09 • 21444 перегляди

Київ під масованою атакою дронів: є поранені, палають автівки

23:50 • 15998 перегляди

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

02:18 • 16033 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 117406 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 143230 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 132869 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 151312 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 137888 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Ґевін Ньюсом

Сибіга Андрій Іванович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Литва

Лондон

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 23817 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 39248 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 72646 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 89882 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 93792 перегляди
Актуальне

Nord Stream

Іскандер (ОТРК)

Ґардіан

ChatGPT

Нью-Йорк таймс

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

Київ • УНН

 • 9040 перегляди

За словами Андрія Коваленка, росія намагатиметься виправдовувати свій терор цивільного населення України "помилками Заходу та розширенням НАТО".

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

росія як завжди ставить на кількість дронів і планує продовжувати війну стільки, скільки їм це дозволятимуть. Про це, коментуючи нічні ворожі атаки на Київ та Одесу, написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його прогнозом, паралельно росія намагатиметься виправдовувати свій терор цивільного населення України "помилками Заходу та розширенням НАТО, і що росію не чують".

Уникати санкцій москва планує через імітацію дипломатії

- прогнозує Коваленко.

На його переконання, кожна така атака лише демонструє слабкість західних позицій в нинішньому світі.

"Це міна, яка призведе до великої війни в Європі за участі багатьох автократичних країн, бо слабка позиція завжди породжує бажання нею скористатися. І це вже давно питання не про Україну", - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу є загиблий, щонайменше четверо поранених. Зруйновано житлові будинки, адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги та пошкоджено карети швидкої.

Також вночі 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. У Шевченківському районі горить житловий будинок, є постраждала, уламки впали в різних районах міста.

Україна наполягає на повному припиненні вогню, включно з фронтом і повітрям - Коваленко09.05.25, 20:54 • 10288 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Рада національної безпеки і оборони України
НАТО
Україна
Одеса
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9