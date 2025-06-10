"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу
Київ • УНН
За словами Андрія Коваленка, росія намагатиметься виправдовувати свій терор цивільного населення України "помилками Заходу та розширенням НАТО".
росія як завжди ставить на кількість дронів і планує продовжувати війну стільки, скільки їм це дозволятимуть. Про це, коментуючи нічні ворожі атаки на Київ та Одесу, написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
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За його прогнозом, паралельно росія намагатиметься виправдовувати свій терор цивільного населення України "помилками Заходу та розширенням НАТО, і що росію не чують".
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На його переконання, кожна така атака лише демонструє слабкість західних позицій в нинішньому світі.
"Це міна, яка призведе до великої війни в Європі за участі багатьох автократичних країн, бо слабка позиція завжди породжує бажання нею скористатися. І це вже давно питання не про Україну", - резюмував керівник ЦПД.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу є загиблий, щонайменше четверо поранених. Зруйновано житлові будинки, адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги та пошкоджено карети швидкої.
Також вночі 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. У Шевченківському районі горить житловий будинок, є постраждала, уламки впали в різних районах міста.
Україна наполягає на повному припиненні вогню, включно з фронтом і повітрям - Коваленко09.05.25, 20:54 • 10288 переглядiв