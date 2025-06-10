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"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу

Киев • УНН

 • 7772 просмотра

По словам Андрея Коваленко, россия будет пытаться оправдывать свой террор гражданского населения Украины "ошибками Запада и расширением НАТО".

"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу

россия как всегда ставит на количество дронов и планирует продолжать войну столько, сколько им это будут позволять. Об этом, комментируя ночные вражеские атаки на Киев и Одессу, написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его прогнозу, параллельно россия будет пытаться оправдывать свой террор гражданского населения Украины "ошибками Запада и расширением НАТО, и что россию не слышат".

Избегать санкций москва планирует через имитацию дипломатии

- прогнозирует Коваленко.

По его убеждению, каждая такая атака лишь демонстрирует слабость западных позиций в нынешнем мире.

"Это мина, которая приведет к большой войне в Европе с участием многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда порождает желание ею воспользоваться. И это уже давно вопрос не об Украине", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

В результате ночной атаки дронов на Одессу есть погибший, по меньшей мере четверо раненых. Разрушены жилые дома, административное здание станции экстренной медицинской помощи и повреждены кареты скорой.

Также ночью 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. В Шевченковском районе горит жилой дом, есть пострадавшая, обломки упали в разных районах города.

Украина настаивает на полном прекращении огня, включая фронт и воздух - Коваленко09.05.25, 20:54 • 10287 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Украина
Одесса
Киев
Tesla
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