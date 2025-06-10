"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу
Киев • УНН
По словам Андрея Коваленко, россия будет пытаться оправдывать свой террор гражданского населения Украины "ошибками Запада и расширением НАТО".
россия как всегда ставит на количество дронов и планирует продолжать войну столько, сколько им это будут позволять. Об этом, комментируя ночные вражеские атаки на Киев и Одессу, написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.
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По его прогнозу, параллельно россия будет пытаться оправдывать свой террор гражданского населения Украины "ошибками Запада и расширением НАТО, и что россию не слышат".
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По его убеждению, каждая такая атака лишь демонстрирует слабость западных позиций в нынешнем мире.
"Это мина, которая приведет к большой войне в Европе с участием многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда порождает желание ею воспользоваться. И это уже давно вопрос не об Украине", - резюмировал руководитель ЦПД.
Напомним
В результате ночной атаки дронов на Одессу есть погибший, по меньшей мере четверо раненых. Разрушены жилые дома, административное здание станции экстренной медицинской помощи и повреждены кареты скорой.
Также ночью 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. В Шевченковском районе горит жилой дом, есть пострадавшая, обломки упали в разных районах города.
Украина настаивает на полном прекращении огня, включая фронт и воздух - Коваленко09.05.25, 20:54 • 10287 просмотров