Украина настаивает на полном прекращении огня, включая фронт и воздух - Коваленко

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня
18:38 • 896 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

18:26 • 4552 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

16:40 • 18360 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
15:09 • 39315 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

14:28 • 51119 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

13:51 • 54610 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 60204 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 65644 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
9 мая, 11:02 • 105121 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
9 мая, 10:23 • 39946 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
43%
750мм
Популярные новости

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 112122 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

13:41 • 18088 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 38561 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 28868 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 20771 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 105121 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 113163 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 105950 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 168368 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 189349 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

18:26 • 4552 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 21514 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 29598 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 39278 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

13:41 • 18798 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Украина настаивает на полном прекращении огня, включая фронт и воздух - Коваленко

Киев • УНН

 • 3550 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО заявил, что россия должна согласиться на полное прекращение огня как на фронте, так и в воздухе. Украина поддерживает предложение США о полном прекращении огня.

Украина настаивает на полном прекращении огня, включая фронт и воздух - Коваленко

россия должна согласиться на полное прекращение огня как на фронте, так и в воздухе, ведь информационно она уже проиграла попытки переложить ответственность на Украину за отсутствие мира. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Александр Коваленко, комментируя ситуацию безопасности, пишет УНН со ссылкой на его Telegram-канал.

Полное прекращение огня в воздухе и на фронте - россия должна на это согласиться так или иначе, потому что информационно она давно проиграла трек с перебрасыванием ответственности за нежелание мира на нас 

- пишет Коваленко.

По его словам, желание россии понятно - выдавать за прекращение огня исключительно отсутствие дальнобойных дроновых и ракетных атак не считая фронт, но половинчатое прекращение огня не воспринимается никем, только полное.

Также Коваленко напомнил, что Украина уже давно поддержала предложение США о полном прекращении огня.

Напомним

Ранее УНН писал, что руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Украина настаивает на полном и безоговорочном прекращении огня, а не на частичном, которое предлагает россия. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Андрей Ермак
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$63.81
Bitcoin
$103,198.90
S&P 500
$5,667.85
Tesla
$300.93
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,346.50
Ethereum
$2,350.20