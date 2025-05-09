Украина настаивает на полном прекращении огня, включая фронт и воздух - Коваленко

россия должна согласиться на полное прекращение огня как на фронте, так и в воздухе, ведь информационно она уже проиграла попытки переложить ответственность на Украину за отсутствие мира. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Александр Коваленко, комментируя ситуацию безопасности, пишет УНН со ссылкой на его Telegram-канал.

Полное прекращение огня в воздухе и на фронте - россия должна на это согласиться так или иначе, потому что информационно она давно проиграла трек с перебрасыванием ответственности за нежелание мира на нас - пишет Коваленко.

По его словам, желание россии понятно - выдавать за прекращение огня исключительно отсутствие дальнобойных дроновых и ракетных атак не считая фронт, но половинчатое прекращение огня не воспринимается никем, только полное.

Также Коваленко напомнил, что Украина уже давно поддержала предложение США о полном прекращении огня.

Напомним

Ранее УНН писал, что руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Украина настаивает на полном и безоговорочном прекращении огня, а не на частичном, которое предлагает россия.