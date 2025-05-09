Україна наполягає на повному припиненні вогню, включно з фронтом і повітрям - Коваленко

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
18:38 • 7256 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

18:26 • 14078 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

16:40 • 22777 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
15:09 • 43574 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

14:28 • 54880 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

13:51 • 56436 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 61466 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

9 травня, 11:44 • 66598 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
9 травня, 11:02 • 109004 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
9 травня, 10:23 • 40022 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
43%
750мм
Популярнi новини

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 120167 перегляди

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

13:41 • 23576 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

14:23 • 44132 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

15:21 • 34630 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

15:40 • 26631 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 109012 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 120301 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 109156 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 171369 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 192410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

18:26 • 14059 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

15:40 • 26704 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

15:21 • 34699 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

14:23 • 44193 перегляди

Переслідувач Дженніфер Еністон ввірвався на віллу зірки: тепер він звинувачений і чекає на психіатричну експертизу

13:41 • 23637 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Україна наполягає на повному припиненні вогню, включно з фронтом і повітрям - Коваленко

Київ • УНН

 • 4342 перегляди

Керівник ЦПД РНБО заявив, що росія повинна погодитися на повне припинення вогню як на фронті, так і в повітрі. Україна підтримує пропозицію США щодо повного припинення вогню.

Україна наполягає на повному припиненні вогню, включно з фронтом і повітрям - Коваленко

росія повинна погодитися на повне припинення вогню як на фронті, так і в повітрі, адже інформаційно вона вже програла спроби перекласти відповідальність на Україну за відсутність миру. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко, коментуючи безпекову ситуацію, пише УНН із посиланням на його Telegram-канал.

Повне припинення вогню в повітрі і на фронті - росія повинна на це погодитись так чи інакше, бо інформаційно вона давно програла трек з перекиданням відповідальності за небажання миру на нас 

- пише Коваленко.

За його словами, бажання рф зрозуміле - видавати за припинення вогню виключно відсутність далекобійних дронових та ракетних атак не рахуючи фронт, але половинчасте припинення вогню не сприймається ніким, лише повне.

Також Коваленко нагадав, що Україна вже давно підтримала пропозицію США щодо повного припинення вогню.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україна наполягає на повному та безумовному припиненні вогню, а не на частковому, яке пропонує росія. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
Рада національної безпеки і оборони України
Андрій Єрмак
Сполучені Штати
Україна
Brent
$63.92
Bitcoin
$103,195.20
S&P 500
$5,667.85
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,343.51
Ethereum
$2,340.55