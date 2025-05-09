Україна наполягає на повному припиненні вогню, включно з фронтом і повітрям - Коваленко
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО заявив, що росія повинна погодитися на повне припинення вогню як на фронті, так і в повітрі. Україна підтримує пропозицію США щодо повного припинення вогню.
росія повинна погодитися на повне припинення вогню як на фронті, так і в повітрі, адже інформаційно вона вже програла спроби перекласти відповідальність на Україну за відсутність миру. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко, коментуючи безпекову ситуацію, пише УНН із посиланням на його Telegram-канал.
Повне припинення вогню в повітрі і на фронті - росія повинна на це погодитись так чи інакше, бо інформаційно вона давно програла трек з перекиданням відповідальності за небажання миру на нас
За його словами, бажання рф зрозуміле - видавати за припинення вогню виключно відсутність далекобійних дронових та ракетних атак не рахуючи фронт, але половинчасте припинення вогню не сприймається ніким, лише повне.
Також Коваленко нагадав, що Україна вже давно підтримала пропозицію США щодо повного припинення вогню.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україна наполягає на повному та безумовному припиненні вогню, а не на частковому, яке пропонує росія.