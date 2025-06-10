Масована нічна атака рф на Київ зачепила 7 районів: показали наслідки

Київ у ніч на 10 червня зазнав чергової масованої російської атаки, зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 різних районах столиці, постраждали 4 людини повідомили у вівторок у ДСНС України та Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.

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Як повідомили у прокуратурі, 10 червня збройні сили рф здійснили масовану повітряну атаку на столицю. "Внаслідок цього постраждали 4 осіб, серед яких працівник поліції", - ідеться у повідомленні.

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За даними ДСНС та прокуратури, наслідки атаки рф зафіксували у 7 районах Києва:

Дарницький - зафіксовано влучання в житловий будинок, пожежі біля гуртожитку, у парку, згоріли автівки у дворах. Горів триповерховий житловий будинок. Пошкоджено залізницю;

Оболонський - виникла пожежа у багатоповерхівці, значних ушкоджень зазнали квартири. Пошкоджено десяток припаркованих поруч автомобілів. Також триває ліквідація займань складських приміщень;

Шевченківський - зафіксовано низку влучань, пошкоджено продуктовий ринок. Триває ліквідація пожежі в недіючій споруді;

Голосіївський - уламки впали на території храму, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру;

Солом’янський - загоряння уламків на даху 16-поверхівки, пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхівки;

Деснянський - горіли авто у дворі, пожежу ліквідовано;

Подільський - падіння уламків дронів біля АЗС, загоряння нежитлових приміщень.

Загалом до ліквідації наслідків російського обстрілу залучені 441 рятувальник та 102 одиниці техніки ДСНС.

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