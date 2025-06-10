Масована нічна атака рф на Київ зачепила 7 районів: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі 10 червня Київ зазнав масованої атаки. У 7 районах столиці зафіксовано пожежі, руйнування, пошкодження інфраструктури, постраждали 4 людини, серед них поліцейський.
Київ у ніч на 10 червня зазнав чергової масованої російської атаки, зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 різних районах столиці, постраждали 4 людини повідомили у вівторок у ДСНС України та Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.
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Як повідомили у прокуратурі, 10 червня збройні сили рф здійснили масовану повітряну атаку на столицю. "Внаслідок цього постраждали 4 осіб, серед яких працівник поліції", - ідеться у повідомленні.
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За даними ДСНС та прокуратури, наслідки атаки рф зафіксували у 7 районах Києва:
- Дарницький - зафіксовано влучання в житловий будинок, пожежі біля гуртожитку, у парку, згоріли автівки у дворах. Горів триповерховий житловий будинок. Пошкоджено залізницю;
- Оболонський - виникла пожежа у багатоповерхівці, значних ушкоджень зазнали квартири. Пошкоджено десяток припаркованих поруч автомобілів. Також триває ліквідація займань складських приміщень;
- Шевченківський - зафіксовано низку влучань, пошкоджено продуктовий ринок. Триває ліквідація пожежі в недіючій споруді;
- Голосіївський - уламки впали на території храму, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру;
- Солом’янський - загоряння уламків на даху 16-поверхівки, пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхівки;
- Деснянський - горіли авто у дворі, пожежу ліквідовано;
- Подільський - падіння уламків дронів біля АЗС, загоряння нежитлових приміщень.
Загалом до ліквідації наслідків російського обстрілу залучені 441 рятувальник та 102 одиниці техніки ДСНС.
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