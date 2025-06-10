Зеленський про нічну російську атаку: удари рф гучніші за намагання США та інших примусити росію до миру, потрібен жорсткий тиск

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 40181 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 111799 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 79125 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 75609 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 138356 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 51343 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 45847 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 144297 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 99316 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47104 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
62%
756мм
Популярнi новини

Вибухи в Києві: ракета та падіння дрона в Деснянському районі

9 червня, 23:09 • 33114 перегляди

Київ під масованою атакою дронів: є поранені, палають автівки

9 червня, 23:50 • 27559 перегляди

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

02:18 • 29371 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

02:46 • 19106 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

03:15 • 22311 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 138356 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 154440 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 144297 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 161808 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 148348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Ґевін Ньюсом

Сибіга Андрій Іванович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Литва

Лондон

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 32101 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 45663 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 78595 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 95257 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 99316 перегляди
Актуальне

Nord Stream

Іскандер (ОТРК)

Ґардіан

ChatGPT

Нью-Йорк таймс

Зеленський про нічну російську атаку: удари рф гучніші за намагання США та інших примусити росію до миру, потрібен жорсткий тиск

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши 315 дронів і 7 ракет. Пошкоджено будинки, інфраструктуру, пологовий будинок, є загиблі та поранені. Зеленський закликав світ до жорстких дій.

Зеленський про нічну російську атаку: удари рф гучніші за намагання США та інших примусити росію до миру, потрібен жорсткий тиск

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, яка стала одним із найбільших ударів по Києву, вказавши, що російські удари ракетами та "шахедами" гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити росію до миру, і що потрібен жорсткий тиск заради миру, пише УНН.

Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню - масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою

- написав Зеленський у соцмережах.

"Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина", - повідомив Президент, показавши наслідки ворожої атаки.

Загалом в ударі, за його даними, росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – "шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 - це балістика північнокорейського виробництва. "Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - зазначив Зеленський.

Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру

- наголосив Зеленський.

Над Україною знешкодили 277 з 315 запущених рф дронів та всі з 7 балістичних і крилатих ракет10.06.25, 09:27 • 994 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Europe
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Одеса
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9