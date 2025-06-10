Зеленський про нічну російську атаку: удари рф гучніші за намагання США та інших примусити росію до миру, потрібен жорсткий тиск

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, яка стала одним із найбільших ударів по Києву, вказавши, що російські удари ракетами та "шахедами" гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити росію до миру, і що потрібен жорсткий тиск заради миру, пише УНН.

Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню - масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою - написав Зеленський у соцмережах.

"Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина", - повідомив Президент, показавши наслідки ворожої атаки.

Загалом в ударі, за його даними, росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – "шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 - це балістика північнокорейського виробництва. "Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - зазначив Зеленський.

Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру - наголосив Зеленський.

Над Україною знешкодили 277 з 315 запущених рф дронів та всі з 7 балістичних і крилатих ракет