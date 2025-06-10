Над Україною знешкодили 277 з 315 запущених рф дронів та всі з 7 балістичних і крилатих ракет
Київ • УНН
Вночі 10 червня рф атакувала Україну 322 повітряними цілями, зокрема ударними дронами Shahed та ракетами. ППО знищила 284 засоби, але зафіксовано влучання у 11 локаціях.
рф уночі запустила по Україні 315 безпілотників та 7 ракет, у тому числі дві балістичні, знешкоджено 277 дронів та усі ракети, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 червня ворог атакував 322-ма засобами повітряного нападу: 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф; 2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. - рф; 5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. - рф.
"Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ!" - ідеться у повідомленні.
Повітряний напад, як вказано, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені: 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 2 балістичні ракети KN-23; 5 крилатих ракет Іскандер-К
Як вказано, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.
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