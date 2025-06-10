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Над Украиной обезвредили 277 из 315 запущенных рф дронов и все из 7 баллистических и крылатых ракет

Киев • УНН

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Ночью 10 июня рф атаковала Украину 322 воздушными целями, в частности ударными дронами Shahed и ракетами. ПВО уничтожила 284 средства, но зафиксированы попадания в 11 локациях.

Над Украиной обезвредили 277 из 315 запущенных рф дронов и все из 7 баллистических и крылатых ракет

рф ночью запустила по Украине 315 беспилотников и 7 ракет, в том числе две баллистические, обезврежено 277 дронов и все ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 10 июня враг атаковал 322-мя средствами воздушного нападения: 315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф; 2 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской обл. - рф; 5 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской обл. - рф.

"Основное направление удара - столица Украины, город Киев!" - говорится в сообщении.

Воздушное нападение, как указано, отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито огневыми средствами, 64 - локационно потеряны: 213 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 64 - локационно потеряны/подавлены РЭБ; 2 баллистические ракеты KN-23; 5 крылатых ракет Искандер-К

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Как указано, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.

"Сломать украинцев террором не получится": Ермак прокомментировал ночные атаки россиян на Киев и Одессу10.06.25, 04:47 • 3884 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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