Зеленский о ночной российской атаке: удары рф громче, чем попытки США и других принудить россию к миру, нужно жесткое давление

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, которая стала одним из самых больших ударов по Киеву, указав, что российские удары ракетами и "шахедами" громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить россию к миру, и что нужно жесткое давление ради мира, пишет УНН.

Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня - массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой - написал Зеленский в соцсетях.

"Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровщина и Черниговщина", - сообщил Президент, показав последствия вражеской атаки.

Всего в ударе, по его данным, россияне применили 315 дронов, из них 250 – "шахеды", и 7 ракет, в том числе 2 - это баллистика северокорейского производства. "Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", - отметил Зеленский.

Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, у которой есть сила, чтобы принудить россию к миру. Действия Европы, у которой нет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призвал к дипломатии и прекращению войны и кого россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира - подчеркнул Зеленский.

Над Украиной обезвредили 277 из 315 запущенных рф дронов и все из 7 баллистических и крылатых ракет