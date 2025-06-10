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Зеленский о ночной российской атаке: удары рф громче, чем попытки США и других принудить россию к миру, нужно жесткое давление

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Россия нанесла массированный удар по Украине, применив 315 дронов и 7 ракет. Повреждены дома, инфраструктура, роддом, есть погибшие и раненые. Зеленский призвал мир к жестким действиям.

Зеленский о ночной российской атаке: удары рф громче, чем попытки США и других принудить россию к миру, нужно жесткое давление

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, которая стала одним из самых больших ударов по Киеву, указав, что российские удары ракетами и "шахедами" громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить россию к миру, и что нужно жесткое давление ради мира, пишет УНН.

Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня - массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой

- написал Зеленский в соцсетях.

"Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровщина и Черниговщина", - сообщил Президент, показав последствия вражеской атаки.

Всего в ударе, по его данным, россияне применили 315 дронов, из них 250 – "шахеды", и 7 ракет, в том числе 2 - это баллистика северокорейского производства. "Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", - отметил Зеленский.

Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, у которой есть сила, чтобы принудить россию к миру. Действия Европы, у которой нет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призвал к дипломатии и прекращению войны и кого россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира

- подчеркнул Зеленский.

Над Украиной обезвредили 277 из 315 запущенных рф дронов и все из 7 баллистических и крылатых ракет10.06.25, 09:27 • 958 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Одесса
Киев
Tesla
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