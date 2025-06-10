ДЕСС: удар рф по Софии Киевской – это акт вандализма и преступление против мировой культуры

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей
16:42 • 3114 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

14:41 • 15874 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
13:58 • 30254 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
13:21 • 33491 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

13:16 • 35602 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Эксклюзив
11:54 • 36285 просмотра

Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать

Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 82503 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 169050 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 121905 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 113497 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.4м/с
39%
754мм
Популярные новости

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 64098 просмотра

Франция предложила Украине новые варианты финансирования оружия: детали от Минобороны

10 июня, 08:07 • 65139 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

10 июня, 08:50 • 60444 просмотра

рф подозревают в запуске дронов с кораблей в направлении военных объектов Германии: данные расследования

10 июня, 09:20 • 95105 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 40407 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 230798 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 219856 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 210983 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 224305 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 203460 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Сергей Ребров

Али Хаменеи

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Польша

Германия

Реклама
УНН Lite

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

13:35 • 20309 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

12:39 • 14801 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 41079 просмотра

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

10 июня, 08:50 • 61052 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

10 июня, 07:28 • 64666 просмотра
Актуальное

МиГ-31

YouTube

ЧатГПТ

Шахед-136

MIM-104 Patriot

ДЕСС: удар рф по Софии Киевской – это акт вандализма и преступление против мировой культуры

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Взрывной волной после удара рф по центру Киева поврежден тинкованный карниз Софийского собора. Это является очередным проявлением сущности агрессора как врага культуры, искусства и прогресса.

ДЕСС: удар рф по Софии Киевской – это акт вандализма и преступление против мировой культуры

Атаковав центр украинской столицы и повредив Софию Киевскую, россия совершила циничное преступление против мировой культуры. Удар по Софии Киевской является актом российского вандализма на государственном уровне. Об этом заявили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), передает УНН.

Детали

Как уточнили в ведомстве, взрывной волной от атаки на центр Киева поврежден тинкованный карниз центральной апсиды восточного фасада памятника архитектуры XI века Софийского собора.

София Киевская является выдающейся жемчужиной киеворусского и всего восточноевропейского наследия, отметили в ДЭСС. Поэтому агрессор в очередной раз, и на этот раз едва ли не наиболее выразительно, проявил свою сущность – природного врага культуры, искусства и прогресса.

кремлевский диктатор, который часами готов вводить мировую общественность в псевдо-исторические экскурсы и рассказы о половцах и печенегах, не раздумывая, насылает орды ракет и дронов на Собор, который хранит память о киевских князьях, об истоках древнерусской государственности. Это уже не попытка запугать киевлян, не просто стремление уничтожить нашу столицу – это покушение на нашу память, наши первоисточники, нашу самоидентичность. София видела на своем веку полчища варваров, интервентов, захватчиков. Она выстояла и пережила их всех – от Батыя до Гитлера. Переживет и Путинап

- заявили в ДЭСС.

В ведомстве также отметили, что нападение на Софию – это все, что нужно знать о российских культуртрегерах организации ЮНЕСКО и европейским столицам. А также политическим лидерам, которые еще питают иллюзии о возможности договориться с ворами и цивилизованных правил игры.

россия уверенно и неуклонно ставит себя вне пределов человеческой цивилизации, где лелеют память о прошлом, охраняют сокровища материальной и духовной культуры и наказывают за несоблюдение норм человеческого общежития

- добавили в госслужбе.

Дополнение

Киев в ночь на 10 июня подвергся очередной массированной российской атаке, зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в 7 различных районах столицы, пострадали 4 человека.

Кроме Софии Киевской в столице агрессор во время ночной атаки нанес ущерб Одесской киностудии, где, в частности, полностью уничтожил декорации к фильму "Довженко" - национального проекта о самом известном украинском режиссере.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКультура
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9