Атаковав центр украинской столицы и повредив Софию Киевскую, россия совершила циничное преступление против мировой культуры. Удар по Софии Киевской является актом российского вандализма на государственном уровне. Об этом заявили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), передает УНН.

Детали

Как уточнили в ведомстве, взрывной волной от атаки на центр Киева поврежден тинкованный карниз центральной апсиды восточного фасада памятника архитектуры XI века Софийского собора.

София Киевская является выдающейся жемчужиной киеворусского и всего восточноевропейского наследия, отметили в ДЭСС. Поэтому агрессор в очередной раз, и на этот раз едва ли не наиболее выразительно, проявил свою сущность – природного врага культуры, искусства и прогресса.

кремлевский диктатор, который часами готов вводить мировую общественность в псевдо-исторические экскурсы и рассказы о половцах и печенегах, не раздумывая, насылает орды ракет и дронов на Собор, который хранит память о киевских князьях, об истоках древнерусской государственности. Это уже не попытка запугать киевлян, не просто стремление уничтожить нашу столицу – это покушение на нашу память, наши первоисточники, нашу самоидентичность. София видела на своем веку полчища варваров, интервентов, захватчиков. Она выстояла и пережила их всех – от Батыя до Гитлера. Переживет и Путинап - заявили в ДЭСС.

В ведомстве также отметили, что нападение на Софию – это все, что нужно знать о российских культуртрегерах организации ЮНЕСКО и европейским столицам. А также политическим лидерам, которые еще питают иллюзии о возможности договориться с ворами и цивилизованных правил игры.

россия уверенно и неуклонно ставит себя вне пределов человеческой цивилизации, где лелеют память о прошлом, охраняют сокровища материальной и духовной культуры и наказывают за несоблюдение норм человеческого общежития - добавили в госслужбе.

Дополнение

Киев в ночь на 10 июня подвергся очередной массированной российской атаке, зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в 7 различных районах столицы, пострадали 4 человека.

Кроме Софии Киевской в столице агрессор во время ночной атаки нанес ущерб Одесской киностудии, где, в частности, полностью уничтожил декорации к фильму "Довженко" - национального проекта о самом известном украинском режиссере.