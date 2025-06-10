Лубінець закликав ЮНЕСКО та ООН відреагувати на пошкодження Софійського собору через атаку рф
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф пошкоджено карниз Софійського собору. Лубінець закликав ЮНЕСКО та ООН дати оцінку злочину. З початку вторгнення пошкоджено 645 релігійних об'єктів.
Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав ЮНЕСКО, ООН та всіх міжнародних партнерів дати чітку оцінку пошкодженню Софійського собору у Києві через атаку рф, й посилити моніторинг стану об’єктів культурної та духовної спадщини України, передає УНН.
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Лубінець у Telegram зазначив, що 10 червня, внаслідок чергової атаки російських військ на Київ, пошкоджено карниз центральної обсиди східного фасаду Софійського собору — архітектурної пам’ятки XI століття, що внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Я, як Омбудсман України, закликаю ЮНЕСКО, ООН та всіх міжнародних партнерів дати чітку оцінку цим злочинам і посилити моніторинг стану об’єктів культурної та духовної спадщини України. Наголошую, що наша інституція продовжуватиме фіксувати подібні випадки та передавати матеріали до відповідних міжнародних структур для правової оцінки і подальших дій
Окрім того, Лубінець повідомив, що станом на червень 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення, пошкоджено або зруйновано 645 релігійних об’єктів, з яких 53 — повністю знищено. Постраждали святині православних, протестантських, юдейських, мусульманських, католицьких громад та інших релігійних конфесій.
Крім систематичних обстрілів, окупанти регулярно використовують релігійні споруди як військові об’єкти — для укриття, розміщення боєприпасів або особового складу. Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права
Омбудсман наголосив, що такі дії можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, що підлягають міжнародному розслідуванню та притягненню до відповідальності.
Цієї ночі росіяни атакували Київ "шахедами", начиненими шрапнеллю - Ігнат10.06.25, 15:27 • 784 перегляди