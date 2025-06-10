Лубінець закликав ЮНЕСКО та ООН відреагувати на пошкодження Софійського собору через атаку рф

Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав ЮНЕСКО, ООН та всіх міжнародних партнерів дати чітку оцінку пошкодженню Софійського собору у Києві через атаку рф, й посилити моніторинг стану об’єктів культурної та духовної спадщини України, передає УНН.

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Лубінець у Telegram зазначив, що 10 червня, внаслідок чергової атаки російських військ на Київ, пошкоджено карниз центральної обсиди східного фасаду Софійського собору — архітектурної пам’ятки XI століття, що внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Я, як Омбудсман України, закликаю ЮНЕСКО, ООН та всіх міжнародних партнерів дати чітку оцінку цим злочинам і посилити моніторинг стану об’єктів культурної та духовної спадщини України. Наголошую, що наша інституція продовжуватиме фіксувати подібні випадки та передавати матеріали до відповідних міжнародних структур для правової оцінки і подальших дій - заявив Лубінець.

Окрім того, Лубінець повідомив, що станом на червень 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення, пошкоджено або зруйновано 645 релігійних об’єктів, з яких 53 — повністю знищено. Постраждали святині православних, протестантських, юдейських, мусульманських, католицьких громад та інших релігійних конфесій.

Крім систематичних обстрілів, окупанти регулярно використовують релігійні споруди як військові об’єкти — для укриття, розміщення боєприпасів або особового складу. Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права - зазначив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що такі дії можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, що підлягають міжнародному розслідуванню та притягненню до відповідальності.

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