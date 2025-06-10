Цієї ночі росіяни атакували Київ "шахедами", начиненими шрапнеллю - Ігнат

Під час нічної атаки на Київ російські загарбники застосували дрони, бойова частина яких була начинена шрапнеллю. Щоб вберегти себе, люди не повинні під час повітряних тривог стояти біля вікон або перебувати на вулиці, заявив колишній начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

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Бойова частина як ракети, так і "шахеда" може мати різне оснащення – термобаричне, осколково-фугасне і шрапнель. Це для того, щоб вразили більші відстані і не лише техніку, автомобілі, але й людей - зазначив Ігнат.

Військовий зазначив, що громадянам не можна перебувати біля вікон або на вулиці, оскільки ці елементи представляють собою смертельну небезпеку.

При таких атаках щоразу звертаються до громадян усі служби, щоб, не знаходитись біля вікон, не знаходитися ні в якому разі на вулиці, бо з такою відстанню розльоту ці елементи смертельно загрожують життю громадян - пояснив Ігнат.

Доповнення

Київ у ніч на 10 червня зазнав чергової масованої російської атаки, зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 різних районах столиці, постраждали 4 людини.