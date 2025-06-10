Этой ночью россияне атаковали Киев "шахедами", начиненными шрапнелью - Игнат

Во время ночной атаки на Киев российские захватчики применили дроны, боевая часть которых была начинена шрапнелью. Чтобы уберечь себя, люди не должны во время воздушных тревог стоять возле окон или находиться на улице, заявил бывший начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

Боевая часть как ракеты, так и "шахеда" может иметь разное оснащение – термобарическое, осколочно-фугасное и шрапнель. Это для того, чтобы поразили большие расстояния и не только технику, автомобили, но и людей - отметил Игнат.

Военный отметил, что гражданам нельзя находиться возле окон или на улице, поскольку эти элементы представляют собой смертельную опасность.

При таких атаках каждый раз обращаются к гражданам все службы, чтобы, не находиться возле окон, не находиться ни в коем случае на улице, потому что с таким расстоянием разлета эти элементы смертельно угрожают жизни граждан - пояснил Игнат.

Дополнение

Киев в ночь на 10 июня подвергся очередной массированной российской атаке, зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в 7 различных районах столицы, пострадали 4 человека.