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“Це продовження імперської політики москви”:у МЗС відреагували на удар по Софійському собору в Києві

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Через обстріли рф пошкоджено Софійський собор, об'єкт ЮНЕСКО. МЗС засуджує дії росії, наголошуючи, що це частина імперської політики знищення української ідентичності.

“Це продовження імперської політики москви”:у МЗС відреагували на удар по Софійському собору в Києві

Міністерство закордонних справ засудило удар по собору святої Софії у Києві, наголосивши, що це продовження імперської політики москви, яка спрямована на знищення нашої національної ідентичності та внеску України у світову історію та культуру. Про це йдеться на сайті МЗС, передає УНН.

У ніч на 10 червня внаслідок чергового масованого російського обстрілу Києва постраждав собор святої Софії - унікальна пам’ятка XI cтоліття, що є частиною об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра". Вибухова хвиля пошкодила тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду Софійського собору 

- зазначили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що з 2023 року через російські атаки об’єкт перебуває у Списку Всесвітньої спадщини під загрозою. Собор також перебуває під посиленим захистом у рамках Другого протоколу 1999 року до Гаазької Конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує російський терор, який загрожує не лише цивільним людям, але й унікальним історичним пам’яткам з тисячолітньою історією, які є культурним надбанням світового рівня. Це продовження століть імперської політики москви, яка спрямована на знищення нашої національної ідентичності та внеску України у світову історію та культуру 

- наголосили в міністерстві.

У МЗС також наголосили, що руйнування історичних пам’яток – це пряме порушення міжнародного гуманітарного права, а винні у ньому мають бути притягнуті до відповідальності, а держава-агресор позбавлена права голосу на міжнародних майданчиках, зокрема, ООН та ЮНЕСКО, як така, що систематично порушує їх засадничі принципи.

Закликаємо ЮНЕСКО та міжнародну спільноту посилити тиск на агресора, який не гребує злочинами проти культурної спадщини людства, та підтримати нашу державу у захисті її культурних цінностей та суверенітету 

- зазначили в міністерстві.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки рф пошкоджено Софійський собор у Києві та Одеську кіностудію в Одесі.

Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав ЮНЕСКО, ООН та всіх міжнародних партнерів дати чітку оцінку пошкодженню Софійського собору у Києві через атаку рф, й посилити моніторинг стану об’єктів культурної та духовної спадщини України.

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті наголосили, що атакувавши центр української столиці та пошкоди вши Софію Київську, росія вчинила цинічний злочин проти світової культури. Удар по Софії Київській є актом російського вандалізму на державному рівні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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