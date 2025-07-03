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За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
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За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
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За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік

Київ • УНН

 • 5037 перегляди

Загалом з 2022 року в столиці пошкоджено 1754 багатоквартирні будинки та 214 закладів освіти.

За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік

За перші 6 місяців 2025 року в Києві пошкоджено 577 об’єктів житлового фонду, що на 34 більше, ніж за весь 2024 рік. Загалом з 2022 року було пошкоджено 1754 багатоквартирні житлові будинки, 214 закладів освіти і науки та об’єктів ЖКГ. Про це йдеться у відповіді на запит УНН до Управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації Київської міської держадміністрації.

Деталі

За інформацією Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту з 24 лютого 2022 року через збройну агресію російської федерації у Києві пошкоджено 1754 багатоквартирні житлові будинки, 137 приватних будинків, 43 заклади охорони здоров’я та 214 будівель закладів освіти та науки

- йдеться у відповіді на запит.

Житловий фонд

За даними Департаменту, за півроку 2025 року у Києві було пошкоджено 577 об’єктів, що на 34 більше, ніж за весь 2024 рік. Найменше об’єктів постраждало у 2023 році - 272, а у 2022 році - 362 об’єкти.

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Заклади освіти і науки

Загалом з початку війни у Києві було пошкоджено 214 закладів освіти і науки, з яких найбільше було пошкоджено у 2024 та 2022 роках - 62 та 78. У 2025 році було пошкоджено 42 заклади, а найменше у 2023 році - 32.

Заклади соціального захисту

Всього у столиці було пошкоджено 13 закладів соціального захисту, з яких у 2022 році - 10, у 2023 - 2, а у 2024 лише один.

Будівлі адміністративного призначення

З 2022 року у столиці України було пошкоджено 59 будівель адміністративного призначення, з яких найбільше у 2024 році - 19. За півроку 2025 року було пошкоджено 17 будівель, а у 2022 та 2023 роках - 9 та 14.

Заклади культури

Всього у столиці було пошкоджено 31 заклад культури, з яких найбільше у 2022 році - 20, а також по 5 закладів було пошкоджено у 2023 та 2025 роках, і ще один у 2024 році.

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Транспортна інфраструктура

Загалом у Києві з лютого 2022 року було пошкоджено 87 об’єктів транспортної інфраструктури, з яких найбільше у 2023 році - 33, а найменше у 2024 році - 10. У перший рік війни було пошкоджено 25 об’єктів, а у цьому - 19.

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Житлово-комунальне господарство

На другому місці серед найбільше пошкоджених об’єктів - об’єкти ЖКГ, яких було пошкоджено 237. Зокрема, у 2022 році - 93 об’єкти, у 2023 році - 76, у 2024 році - 20, а у 2025 році - 48.

Спортивна інфраструктура

З 2022 року у Києві було пошкоджено 5 об’єктів спортивної інфраструктури - 1 у 2022 році та по 2 у 2023 та 2025 роках.

Зелене господарство

Загалом з 2022 року у Києві було пошкоджено 10 об’єктів зеленого господарства, з яких по 3 у 2022 та 2023 роках, і 4 у цьому.

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Приватні будинки

З початку повномасштабного вторгнення у Києві було пошкоджено 137 приватних будинків, з яких найбільше у 2022 році - 108. Ще 26 у 2023 році та 3 у 2024 році.

Нежитлові приміщення приватної форми власності

Третє місце серед найбільш пошкоджених об’єктів займають нежитлові приміщення приватної форми власності - 197 об’єктів, з яких у 2022 році було пошкоджено 43 об’єкти. Найбільше у 2024 році - 64 об’єкти. Також у 2023 році - 44 об’єкти, а у цьому вже 46 об'єктів.

Незавершене будівництво та храми

Загалом з 2022 року у Києві був пошкоджений лише один храм - у 2023 році, а також 7 об’єктів незавершеного будівництва - по 2 у 2023 та 2025 роках, та ще 3 у 2024 році.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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