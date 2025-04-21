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З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт
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13:18 • 1526 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

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З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Київ • УНН

 • 1470 перегляди

Документально підтверджено викрадення росією 34 872 музейних предметів з 6 закладів у 4 деокупованих областях України. Дані надані Міністерством культури.

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

З 6 музейних закладів 4 деокупованих областей України викрадено 34 872 музейних предметів, що підтверджено документально. Про це журналісту УНН повідомили у Департаменті захисту та збереження культурної спадщини культурної спадщини Міністерства культури та стратегічних комунікацій у відповідь на запит.

Деталі 

За наявною в МКСК інформацією, з 6 музейних закладів 4 деокупованих областей України викрадено 34 872 музейних предмети, що підтверджується документально

- повідомили в Мінкульті. 

В міністерстві наголосили, що у 2023 році листом звернулося до обласних державних (військових) адміністрацій з проханням надати інформацію щодо музеїв, розташованих на деокупованих територіях областей, у тому числі щодо кількості викрадених музейних предметів та, у разі зміни обставин, невідкладно оновлювати інформацію.

"До МКСК надходить інформація про знищені або відсутні з інших причин музейні предмети з фондів музеїв, розташованих, у тому числі і на деокупованих територіях, але вона не містить загальної картини щодо таких предметів. На сьогодні робота зі складання списків втрачених музейних предметів державної частини Музейного фонду України з музеїв триває. Інформація про викрадені музейні предмети надходила, коли була можливість у працівників музеїв опрацювати питання щодо залишених та викрадених музейних предметів безпосередньо в будівлях музеїв", - зазначили в міністерстві. 

Нагадаємо 

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини, зокрема незаконні розкопки, пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Павло Башинський

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