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Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт
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13:18 • 1554 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

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Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Документально подтверждено похищение россией 34 872 музейных предметов из 6 учреждений в 4 деоккупированных областях Украины. Данные предоставлены Министерством культуры.

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Из 6 музейных учреждений 4 деоккупированных областей Украины похищено 34 872 музейных предмета, что подтверждено документально. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте защиты и сохранения культурного наследия Министерства культуры и стратегических коммуникаций в ответ на запрос.

Детали 

По имеющейся в МКСК информации, из 6 музейных учреждений 4 деоккупированных областей Украины похищено 34 872 музейных предмета, что подтверждается документально

- сообщили в Минкульте. 

В министерстве отметили, что в 2023 году письмом обратилось к областным государственным (военным) администрациям с просьбой предоставить информацию относительно музеев, расположенных на деоккупированных территориях областей, в том числе относительно количества похищенных музейных предметов и, в случае изменения обстоятельств, безотлагательно обновлять информацию.

"В МКСК поступает информация об уничтоженных или отсутствующих по другим причинам музейных предметах из фондов музеев, расположенных, в том числе и на деоккупированных территориях, но она не содержит общей картины относительно таких предметов. На сегодня работа по составлению списков утраченных музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины из музеев продолжается. Информация о похищенных музейных предметах поступала, когда была возможность у работников музеев проработать вопрос относительно оставленных и похищенных музейных предметов непосредственно в зданиях музеев", - отметили в министерстве. 

Напомним 

Верховная Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности за преступления против культурного наследия, в частности незаконные раскопки, повреждение объектов культурного наследия.

Павел Башинский

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