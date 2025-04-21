Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Из 6 музейных учреждений 4 деоккупированных областей Украины похищено 34 872 музейных предмета, что подтверждено документально. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте защиты и сохранения культурного наследия Министерства культуры и стратегических коммуникаций в ответ на запрос.

Детали

По имеющейся в МКСК информации, из 6 музейных учреждений 4 деоккупированных областей Украины похищено 34 872 музейных предмета, что подтверждается документально - сообщили в Минкульте.

В министерстве отметили, что в 2023 году письмом обратилось к областным государственным (военным) администрациям с просьбой предоставить информацию относительно музеев, расположенных на деоккупированных территориях областей, в том числе относительно количества похищенных музейных предметов и, в случае изменения обстоятельств, безотлагательно обновлять информацию.

"В МКСК поступает информация об уничтоженных или отсутствующих по другим причинам музейных предметах из фондов музеев, расположенных, в том числе и на деоккупированных территориях, но она не содержит общей картины относительно таких предметов. На сегодня работа по составлению списков утраченных музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины из музеев продолжается. Информация о похищенных музейных предметах поступала, когда была возможность у работников музеев проработать вопрос относительно оставленных и похищенных музейных предметов непосредственно в зданиях музеев", - отметили в министерстве.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности за преступления против культурного наследия, в частности незаконные раскопки, повреждение объектов культурного наследия.