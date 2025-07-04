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Київ під масованою атакою: пожежі в житлових будинках, падіння уламків (оновлюється)
22:36 • 4168 перегляди
Київ під масованою атакою: пожежі в житлових будинках, падіння уламків (оновлюється)
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Київ під масованою атакою: пожежі в житлових будинках, падіння уламків (оновлюється)

Київ • УНН

 • 4185 перегляди

У ніч на 4 липня Київ зазнав масованої атаки, що спричинила пожежі в житлових будинках Солом'янського району. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків ворожого дрона без подальшої детонації.

Київ під масованою атакою: пожежі в житлових будинках, падіння уламків (оновлюється)

У ніч проти п'ятниці, 4 липня росія масовано атакувала місто Київ. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі Про це інформує очільник Київської міської військової адміністрації (КОВА) Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Соломʼянський район

"Попередньо маємо декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - написав Тимур Ткаченко о 01:23

Дарницький район

У Дарницькому районі уламки ворожого дрону впали на відкритій території, без пожежі. 

"Також у Дарницькому районі впав дрон без подальшої детонації.", - додав Ткаченко о 01:32. 

Нагадаємо

У четвер, 3 липня голова Київської МВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.  

Уламки безпілотного літального апарату знайшли у Дніпровському районі Києва поблизу навчального закладу та кількох житлових будинків. Екстрені служби працюють на місці події.

У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Інформація про наслідки в Оболонському районі не підтвердилася.

Раніше повідомлялось, що в Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки.  

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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