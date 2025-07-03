На підступах низка російських БпЛА: голова КМВА заявив про ймовірність атаки ворожими дронами по столиці

Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії

Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії

Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії

Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії 3 липня, 09:28 • 75301 перегляди

Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років

Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років

Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років

Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років 2 липня, 14:57 • 63600 перегляди