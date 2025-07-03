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На підступах низка російських БпЛА: голова КМВА заявив про ймовірність атаки ворожими дронами по столиці

Київ • УНН

 • 529 перегляди

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.

На підступах низка російських БпЛА: голова КМВА заявив про ймовірність атаки ворожими дронами по столиці

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами по столиці, передає УНН.

Є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці. Наразі наше ППО працювало по одиночних цілях. Але на дальніх підступах в напрямку Києва низка російських БпЛА 

- написав Ткаченко у Telegram.

Він закликав киян перебувати в укриттях.

Додамо

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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