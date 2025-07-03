На підступах низка російських БпЛА: голова КМВА заявив про ймовірність атаки ворожими дронами по столиці
Київ • УНН
Голова Київської МВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами на столицю. ППО вже працювало по одиночних цілях, але низка російських БпЛА наближається до Києва.
Голова Київської МВА Тимур Ткаченко попередив про ймовірність атаки ворожими дронами по столиці, передає УНН.
Є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці. Наразі наше ППО працювало по одиночних цілях. Але на дальніх підступах в напрямку Києва низка російських БпЛА
Він закликав киян перебувати в укриттях.
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