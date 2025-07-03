Столичні таксисти виставили "космічні" тарифи під час тривоги у Києві
Київ • УНН
У Києві таксисти підвищили тарифи на перевезення у 3-5 разів під час повітряної тривоги. Вартість поїздки з правого на лівий берег від 860 до 1240 гривень, оскільки метро не працювало на наземних ділянках.
У Києві, столичному регіоні та ще низці областей через загрозу балістики з росії було оголошено повітряну тривогу. Столичні таксисти на тлі оголошеної тривоги підвищили тарифи перевезення на окремих напрямках у 3-5 разів, повідомляє УНН.
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Оголошена у Києві о 16:52 повітряна тривога тривала понад 2,5 години. Тож жителі столиці шукали варіанти, як дістатися з офісів додому під час підвищеного рівня небезпеки.
Як відомо, під час повітряної тривоги київський метрополітен не здійснює перевезення пасажирів наземними ділянками, а станції відкритого типу закриваються.
Відзначимо, що повітряна тривога ускладнює можливість перебратись із лівого на правий берег Києва або ж правого на лівий.
Підземні станції метрополітену працювали як укриття, і туди можна було спуститися, щоб перечекати небезпеку.
Таксисти скористалися ситуацією і просили за поїздки з правого на лівий берег від 860 до 1240 гривень.
Жителі столиці у пабліках жартували, що з такими тарифами реальною виглядала перспектива заночувати на роботі.
У низці областей України оголошена повітряна тривога на тлі розмови Трампа та путіна03.07.25, 17:28 • 878 переглядiв