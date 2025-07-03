У низці областей України оголошена повітряна тривога на тлі розмови Трампа та путіна
Київ • УНН
У низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння з Криму. Це відбувається на тлі анонсованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним.
На тлі анонсованої розмови російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики, передає УНН.
Загроза застосування балістичного озброєння з Криму
Раніше у столиці України також була оголошена повітряна тривога через ворожий дрон, а у Київській області працювали сили ППО.
Раніше
Президент США Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову із главою кремля володимиром путіним сьогодні, 3 липня.