У низці областей України оголошена повітряна тривога на тлі розмови Трампа та путіна

На тлі анонсованої розмови російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики, передає УНН.

Загроза застосування балістичного озброєння з Криму - повідомили у Повітряних силах.

Раніше у столиці України також була оголошена повітряна тривога через ворожий дрон, а у Київській області працювали сили ППО.

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Президент США Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову із главою кремля володимиром путіним сьогодні, 3 липня.