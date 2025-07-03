В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога на фоне разговора Трампа и путина
Киев • УНН
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения из Крыма. Это происходит на фоне анонсированного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным.
На фоне анонсированного разговора российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, передает УНН.
Угроза применения баллистического вооружения из Крыма
Ранее в столице Украины также была объявлена воздушная тревога из-за вражеского дрона, а в Киевской области работали силы ПВО.
Ранее
Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с главой кремля Владимиром Путиным сегодня, 3 июля.