В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога на фоне разговора Трампа и путина

На фоне анонсированного разговора российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, передает УНН.

Угроза применения баллистического вооружения из Крыма - сообщили в Воздушных силах.

Ранее в столице Украины также была объявлена воздушная тревога из-за вражеского дрона, а в Киевской области работали силы ПВО.

Ранее

Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с главой кремля Владимиром Путиным сегодня, 3 июля.