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Трамп підтвердив плани на розмову з путіним

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову з володимиром путіним, яка запланована сьогодні о 10:00 ранку за американським часом. Про це він повідомив у Truth Social.

Трамп підтвердив плани на розмову з путіним

Президент США Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову із главою кремля володимиром путіним сьогодні, 3 липня, про що написав у соцмережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

"Говоритиму з президентом росії путіним о 10:00 ранку (17:00 за Києвом - ред.). Дякую!" - написав Трамп.

путін заявив, що сьогодні говоритиме з Трампом03.07.25, 16:32 • 542 перегляди

Доповнення

Financial Times повідомляла, що президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський, як очікується, обговорять раптову зупинку деяких ключових поставок американської зброї Україні у п'ятницю, 4 липня, під час телефонної розмови.

Джерела заявили, що Президент України також порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.

Час переговорів можуть змінитись, повідомили люди, знайомі з плануванням. Білий дім та Офіс Президента України, як вказано, не відповіли на прохання прокоментувати заплановану бесіду.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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