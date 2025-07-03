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путін заявив, що сьогодні говоритиме з Трампом

Київ • УНН

 • 161 перегляди

російський диктатор володимир путін повідомив про заплановану розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це відбудеться напередодні переговорів Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, де обговорюватимуть зупинку поставок американської зброї Україні.

путін заявив, що сьогодні говоритиме з Трампом

російський диктатор володимир путін повідомив, що у нього сьогодні відбудеться розмова із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Як повідомляв УНН, завтра президент США Дональд Трамп має провести розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що лідери обговорять раптову зупинку деяких ключових поставок американської зброї Україні.

Нагадаємо

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Україні вистачить запасів зброї та ракет для західних систем до кінця літа, після чого може настати критичний момент. Зупинка постачання Patriot, GMLRS та AIM-7 може призвести до втрати ефективності ППО та HIMARS.

“З’ясовуються усі деталі щодо постачання оборонної підтримки”: Зеленський про припинення постачання деяких видів зброї США Україні02.07.25, 20:10 • 1348 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Міністерство оборони США
Білий дім
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
M270 (РСЗВ)
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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