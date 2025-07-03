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путин заявил, что сегодня будет говорить с Трампом

Киев • УНН

 • 95 просмотра

Российский диктатор владимир путин сообщил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Это произойдет накануне переговоров Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, где будут обсуждать остановку поставок американского оружия Украине.

путин заявил, что сегодня будет говорить с Трампом

Российский диктатор владимир путин сообщил, что у него сегодня состоится разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Как сообщал УНН, завтра президент США Дональд Трамп должен провести разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что лидеры обсудят внезапную остановку некоторых ключевых поставок американского оружия Украине.

Напомним

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Украине хватит запасов оружия и ракет для западных систем до конца лета, после чего может наступить критический момент. Остановка поставок Patriot, GMLRS и AIM-7 может привести к потере эффективности ПВО и HIMARS.

"Выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки": Зеленский о прекращении поставок некоторых видов оружия США Украине02.07.25, 20:10 • 1348 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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