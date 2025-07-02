Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
Київ • УНН
Україні вистачить запасів зброї та ракет для західних систем до кінця літа, після чого може настати критичний момент. Зупинка постачання Patriot, GMLRS та AIM-7 може призвести до втрати ефективності ППО та HIMARS.
Україні вистачить запасів зброї і ракет для західних систем до кінця літа: далі може наступити критичний момент, якщо ситуація не зміниться. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
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У публікації йдеться про те, що Збройним силам України вистачить наявних запасів до кінця поточного літа. Особливо критичною буде зупинка постачання ракет-перехоплювачів Patriot, адже вони є єдиними засобами перехоплення російських ракет, зокрема, балістичних.
Крім того, у випадку зупинки постачання боєприпасів GMLRS фактично буде втрачена ефективність роботи реактивних артилерійських систем HIMARS. Сили оборони України використовують для ударів по важливих об’єктах у ворожому тилу.
Також зупинка постачання боєприпасів з боку США означає для України втрату одного з важливих способів знищення російських дронів "Shahed". Для збиття ворожих повітряних цілей, зокрема цих дронів, використовуються американські ракети класу "повітря-повітря" AIM-7.
Нагадаємо
У середу, 2 липня, стало відомо, що Сполучені Штати Америки припиняють постачання деяких видів зброї до України на тлі російської агресії. Там пояснили це рішення через низький рівень власних військових запасів.
Водночас, як зазначив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, рішення США "є болісним, але є шанс все виправити".
У міністерстві оборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд військової допомоги.