Міноборони про поставки зброї з боку США: офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд не отримували, деталі з'ясовуються
Київ • УНН
Україна з'ясовує питання щодо постачання оборонної допомоги від США. Офіційних повідомлень про припинення чи перегляд графіків постачання не надходило, Міноборони України запросило розмову з американськими колегами.
Україна на тлі повідомлень щодо оборонних поставок від США офіційної інформації про зупинку чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги не отримувала, деталі з'ясовуються, зроблено запит на розмову з американськими колегами, повідомили у Міноборони у середу, пише УНН.
Деталі
Українська сторона, як зазначили у Міноборони, "звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від США та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань".
Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей
Про результати контактів з американськими партнерами, як вказано, буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України.
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"Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел", - наголосили у Міноборони.
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У Міноборони підкреслили: "Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги - насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту".
"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", - сказано у заяві Міноборони.
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