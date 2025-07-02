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МЗС викликало повіреного США щодо постачання зброї після повідомлень про припинення деяких поставок

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Заступник міністра закордонних справ наголосила на важливості продовження військової допомоги, особливо для посилення ППО.

МЗС викликало повіреного США щодо постачання зброї після повідомлень про припинення деяких поставок

Міністерство закордонних справ запросило тимчасового повіреного у справах США Джон Гінкеля, торкнулися питання продовження постачання озброєння, особливо з уже виділених пакетів з акцентом на ППО, після повідомлень про припинення поставок деяких видів зброї до України, пише УНН з посиланням на МЗС.

Деталі

Повідомляється, що тимчасового повіреного США запросили у середу, 2 липня.

Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації росією агресії та терору проти України

- повідомили у МЗС.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, як вказано, "висловила вдячність США за надану з початку повномасштабного вторгнення росії підтримку".

Заступниця голови МЗС, як повідомляється, "підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України".

З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру

- вказали у МЗС.

Заступниця міністра нагадала, що росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але і продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, вбивства цивільних людей, атаки на полі бою. 

"Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора", - вказали в українському дипвідомстві.

Сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави, збільшення тиску на росію для просування мирних зусиль

- повідомили у МЗС.

Нагадаємо

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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