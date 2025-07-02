МИД вызвал поверенного США по вопросу поставок оружия после сообщений о прекращении некоторых поставок

Министерство иностранных дел пригласило временного поверенного в делах США Джона Гинкеля, затронули вопрос продолжения поставок вооружения, особенно из уже выделенных пакетов с акцентом на ПВО, после сообщений о прекращении поставок некоторых видов оружия в Украину, пишет УНН со ссылкой на МИД.

Сообщается, что временного поверенного США пригласили в среду, 2 июля.

Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации россией агрессии и террора против Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, как указано, "выразила благодарность США за оказанную с начала полномасштабного вторжения России поддержку".

Заместитель главы МИД, как сообщается, "подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины".

С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных способностей Украины лишь побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира

Замминистра напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и общин, убийства гражданских людей, атаки на поле боя.

"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США относительно необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и настаивает на необходимости принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", - указали в украинском дипведомстве.

Стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать поиску взаимовыгодных решений для усиления обороноспособности нашего государства, увеличения давления на Россию для продвижения мирных усилий