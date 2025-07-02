МИД вызвал поверенного США по вопросу поставок оружия после сообщений о прекращении некоторых поставок
Киев • УНН
2 июля США прекратили поставки некоторых видов вооружения в Украину. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность продолжения военной помощи, особенно для усиления ПВО.
Министерство иностранных дел пригласило временного поверенного в делах США Джона Гинкеля, затронули вопрос продолжения поставок вооружения, особенно из уже выделенных пакетов с акцентом на ПВО, после сообщений о прекращении поставок некоторых видов оружия в Украину, пишет УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Сообщается, что временного поверенного США пригласили в среду, 2 июля.
Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации россией агрессии и террора против Украины
Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, как указано, "выразила благодарность США за оказанную с начала полномасштабного вторжения России поддержку".
Заместитель главы МИД, как сообщается, "подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины".
С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных способностей Украины лишь побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира
Замминистра напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и общин, убийства гражданских людей, атаки на поле боя.
"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США относительно необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и настаивает на необходимости принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", - указали в украинском дипведомстве.
Стороны обсудили консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать поиску взаимовыгодных решений для усиления обороноспособности нашего государства, увеличения давления на Россию для продвижения мирных усилий
Напомним
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину.