Минобороны о поставках оружия от США: официальных сообщений об остановке или пересмотре не получали, детали выясняются
Киев • УНН
Украина выясняет вопросы поставок оборонной помощи от США. Официальных сообщений о прекращении или пересмотре графиков поставок не поступало, Минобороны Украины запросило разговор с американскими коллегами.
Украина на фоне сообщений об оборонных поставках от США официальной информации о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи не получала, детали выясняются, сделан запрос на разговор с американскими коллегами, сообщили в Минобороны в среду, пишет УНН.
Детали
Украинская сторона, как отметили в Минобороны, "обратила внимание на сообщения о задержке поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от США и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок".
Украина не получала официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке. Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей
О результатах контактов с американскими партнерами, как указано, будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины.
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"Отдельные лица в Украине, которые сейчас дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными. Просьба обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников", - подчеркнули в Минобороны.
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В Минобороны подчеркнули: "Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи - прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты".
"Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Отмечаем, что путь к прекращению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины", - сказано в заявлении Минобороны.
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