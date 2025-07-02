Подоляк опроверг информацию о прекращении Украине поставок вооружения из США
Киев • УНН
Михаил Подоляк опроверг прекращение поставок вооружения США в Украину. Поставки противоракет, особенно для систем Patriot, защищающих гражданское население, продолжаются.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил опроверг заявление о прекращении поставок вооружения из Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.
Поставки продолжаются на сегодня. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно — прекратить поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые абсолютно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине.
Дополнение
Ранее Белый дом заявил о том, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.