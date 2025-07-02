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Нью-Йорк Таймс

Подоляк опроверг информацию о прекращении Украине поставок вооружения из США

Киев • УНН

 • 207 просмотра

Михаил Подоляк опроверг прекращение поставок вооружения США в Украину. Поставки противоракет, особенно для систем Patriot, защищающих гражданское население, продолжаются.

Подоляк опроверг информацию о прекращении Украине поставок вооружения из США

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил опроверг заявление о прекращении поставок вооружения из Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.

Поставки продолжаются на сегодня. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно — прекратить поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые абсолютно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине.

- заявил Подоляк.

Дополнение

Ранее Белый дом заявил о том, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
MIM-104 Patriot
Михаил Подоляк
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Украина
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