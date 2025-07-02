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Подоляк спростував інформацію про припинення Україні поставок озброєння зі США

Київ • УНН

 • 367 перегляди

Михайло Подоляк спростував припинення поставок озброєння США в Україну. Поставки протиракет, особливо для систем Patriot, що захищають цивільне населення, тривають.

Подоляк спростував інформацію про припинення Україні поставок озброєння зі США

Радник керівника Офісу президента України Михайло, спростував заяву про припинення поставок озброєння зі Сполучених Штатів. Про це він повідомив в ефірі одного із українських телеканалів, пише УНН.

Поставки тривають на сьогодні. Це виглядало б дуже дивно, це виглядало б антигуманно, — припинити постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Patriot, які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні

- заявив Подоляк.

Доповнення

Раніше Білий дім заявив про те, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
MIM-104 Patriot
Подоляк Михайло Михайлович
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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