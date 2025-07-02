Подоляк спростував інформацію про припинення Україні поставок озброєння зі США
Київ • УНН
Михайло Подоляк спростував припинення поставок озброєння США в Україну. Поставки протиракет, особливо для систем Patriot, що захищають цивільне населення, тривають.
Радник керівника Офісу президента України Михайло, спростував заяву про припинення поставок озброєння зі Сполучених Штатів. Про це він повідомив в ефірі одного із українських телеканалів, пише УНН.
Поставки тривають на сьогодні. Це виглядало б дуже дивно, це виглядало б антигуманно, — припинити постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Patriot, які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні
Доповнення
Раніше Білий дім заявив про те, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.